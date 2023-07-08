新华社联合国7月7日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克7日发表声明说，古特雷斯希望黑海港口农产品外运协议能够得以维持。

声明说，古特雷斯指出俄罗斯和乌克兰的粮食和化肥出口对于世界粮食安全有着不可或缺的作用，重申继续完整落实去年7月签署的伊斯坦布尔协议的重要性，以确保俄罗斯和乌克兰的粮食和化肥能够顺利、高效、大规模进入全球市场。

声明说，古特雷斯及其团队致力于在俄罗斯和乌克兰粮食和化肥出口方面取得更大进展，与各利益攸关方保持沟通，希望有关各方以全球粮食安全为重。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署协议。同时，俄罗斯与联合国签署关于促进俄罗斯粮食和化肥出口的备忘录。黑海港口农产品外运协议初始有效期为120天。协议于去年11月延长120天。今年3月商谈续签事宜时，俄方只同意延长60天。5月17日，俄方再次同意延长60天。俄罗斯外交部7月4日发表声明说，目前没有理由进一步延续即将到期的黑海港口农产品外运协议。

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