新华社拉各斯7月7日电（唐思宇 吴亢慈）中国海军第43批护航编队6日圆满完成对尼日利亚友好访问，于当天上午离开拉各斯阿帕帕港。

访问期间，编队指挥员一行拜会了尼日利亚海军总部政策计划部长阿克潘少将。编队官兵代表参观了“卡达”号登陆舰，与尼海军官兵进行了联演协调交流和篮球、足球友谊赛。

编队在南宁舰还举行了盛大的甲板招待会，中尼双方100余人出席活动。招待会上，南宁舰官兵们带来了舞狮、太极拳、中国传统服饰展示等表演，还特意为嘉宾们准备了包饺子、书法创作和茶艺等互动活动。此外，编队官兵代表受邀参加了由中国驻尼日利亚拉各斯总领馆组织的“军民一家亲，共话鱼水情”军地文艺联欢会。

中国驻尼日利亚使领馆的青年党员日前在编队南宁舰的起降平台上参加向党旗宣誓仪式。中国驻尼日利亚拉各斯总领事严宇清说，这次中国海军第43批护航编队访问尼日利亚，正值中国共产党成立102周年。在特殊的日子里组织这次活动，是一堂生动的爱党爱国主义教育实践课。

多位在尼华侨华人在日前登舰参观时对记者说，活动中的所见所闻使他们更加坚信，人民海军永远守护着海外同胞的安全和利益。

6日9时许，编队圆满完成对尼日利亚友好访问驶离拉各斯阿帕帕港，中尼代表100余人在码头为编队送行。离港后，编队舰艇与尼日利亚海军“卡诺”号、“伊贝诺”号巡逻舰等舰艇进行了反恐反海盗、联合搜救、编队分航等课目演练。

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