新华社北京7月7日电（记者谢希瑶）世贸组织投资便利化谈判日前召开大使级会议，宣布《投资便利化协定》文本谈判成功结束。商务部世贸司负责人7日表示，《投资便利化协定》是全球首个多边投资协定，将有助于进一步提振全球投资者信心，推动全球投资稳定增长。在谈判过程中，中方以中国方案引领高标准国际规则构建，发挥促谈促和促成关键作用。

该协定共包括7个章节45个条款，其主体纪律主要包括提高投资措施的透明度和可预见性、简化和加快行政审批程序、促进可持续投资等。

商务部世贸司负责人说，根据联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》，2022年，全球外国直接投资为1.3万亿美元，同比下降12%。同时，当前地缘政治、通胀以及金融市场的悲观情绪给全球外国直接投资带来巨大的下行压力。《投资便利化协定》是全球首个多边投资协定，将有助于提升全球投资监管政策的稳定性和可预期性，进一步提振全球投资者信心，推动全球投资稳定增长。

近年来，我国对外投资迅速增长。根据《2021年度中国对外直接投资统计公报》，2021年年末，中国对外直接投资存量达27851.5亿美元，分布在全球190个国家和地区。投资便利化谈判参加方涵盖欧盟、日本、加拿大、巴西、印度尼西亚和尼日利亚等110多个世贸组织成员，覆盖多数中国投资较多的欧洲、南美、亚洲和非洲国家。《投资便利化协定》将简化参加方投资审批程序，提升投资审批效率，降低企业成本，为我国企业对外投资提供更多保障。

这位负责人介绍，多边投资谈判一直是全球贸易投资规则制定中的难点问题，此前世贸组织和经合组织曾尝试制定多边投资规则，但均以失败告终。为落实2016年二十国集团（G20）杭州峰会达成的《二十国集团全球投资指导原则》，中国在世贸组织设置并发起了投资便利化议题。2020年9月，该议题正式进入案文谈判阶段，经过近3年的密集磋商，各方已就所有议题达成一致。

其间，中方与巴西、尼日利亚、哈萨克斯坦等发展中成员组成“投资便利化之友”，与其他参与方保持密切沟通，促成超过110个成员加入谈判。在谈判过程中，中方结合转变政府职能和全面深化改革实践，先后提出15份正式提案，以中国方案引领高标准国际规则构建。在谈判关键阶段，中方多次就谈判难点问题提出务实解决方案，发挥促谈促和促成关键作用，获得各方高度认可。

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