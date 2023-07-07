新华社日内瓦7月7日电（记者王其冰 陈俊侠）中国被授权实体加入无障碍图书联合会全球图书服务仪式6日在世界知识产权组织日内瓦总部举行，中宣部副部长张建春向世界知识产权组织副总干事福尔班转交了中国盲文出版社、中国盲文图书馆与世界知识产权组织签署的被授权实体协议。

世界知识产权组织总干事邓鸿森在致辞中说，中国批准《马拉喀什条约》以及加入无障碍图书联合会全球图书服务，是继推动缔结《视听表演北京条约》之后世界知识产权组织与中国合作的又一重要里程碑。

张建春发言时表示，《马拉喀什条约》是迄今世界上唯一一部版权领域的人权条约，2022年5月5日对中国生效。中国被授权实体加入无障碍图书联合会全球图书服务是推动《马拉喀什条约》在中国落地实施的重要一步，也是中国版权工作更好服务阅读障碍者的有力举措。中国国家版权局将继续落实条约实施工作，与世界知识产权组织加强合作，推动中国被授权实体开展无障碍格式版跨境交换活动，也期待与各国合作，共同把条约对阅读障碍者的支持落到实处。

福尔班表示，中国被授权实体加入无障碍图书联合会全球图书服务进行无障碍格式版跨境交换，可以帮助中国的阅读障碍者获取全球80多种语言的图书，也让全世界的阅读障碍者有机会欣赏丰富的中文图书，进一步扩大了《马拉喀什条约》在全世界范围内的影响。

无障碍图书联合会是世界知识产权组织主导的公私合作项目，旨在为阅读障碍者提供更多无障碍格式版图书。中国盲文出版社、中国盲文图书馆作为中国被授权实体首次加入无障碍图书联合会全球图书服务。

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