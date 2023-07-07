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通讯：中企助安哥拉贫困地区实现教育梦想

2023年07月07日16:05 | 来源：新华网
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新华社罗安达7月6日电 通讯：中企助安哥拉贫困地区实现教育梦想

新华社记者吕诚成

“你无法想象这所学校对我们有多么重要，它将帮助我们实现发展教育的梦想。” 安哥拉南部库内内省翁吉瓦教区主教皮奥·伊普尼亚蒂在中企捐赠的埃克小学奠基典礼上说。

“这里教育资源短缺，我们仅有几所小学，没有中学，学生们在小学毕业后只能被迫中断学业，”伊普尼亚蒂说，“现在中国企业为我们捐赠了一所有12间教室的学校，除提供小学课程外，这所学校也将成为我们的第一所中学。”

5日，中国电力建设集团（中国电建）为捐赠的埃克小学举行了奠基典礼。这所学校位于库内内省桑贡戈市，距首府翁吉瓦约70公里，学校周围多为茅草和木头搭建的简陋民居。

据了解，该项目将于今年年底完工，预计明年年初投入使用，可满足840名学生的教育需求。

在仪式现场，安哥拉能源和水利部长若昂·博尔热斯对中国企业在安积极履行社会责任表示感谢。“中国电建回应了我们的请求，为库内内省建设了埃克小学。”

他说，这所学校对于改善安哥拉人民生活条件、弥补当地教育资源不足方面具有重大意义。

安哥拉库内内省省长热尔迪娜·迪达莱尔瓦对记者表示，库内内省长期受干旱和贫困困扰，中企在承建供水和抗旱工程的同时，也在为该省改善民生、消除贫困和实现可持续发展等方面作出贡献。“安哥拉与中国的伙伴关系对我们非常重要。我们对未来与中国企业的合作充满信心。”

中国电建安哥拉国别代表处总经理李训峰说，中国电建已在安哥拉捐赠多所小学和卫生所，并为当地民众提供饮用水、捐赠小型光伏电站，为中企树立了良好形象。

(责编：于洋、崔越)

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