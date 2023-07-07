新华社哈瓦那7月6日电（记者林朝晖）共建“一带一路”倡议提出十周年国际研讨会6日在古巴首都哈瓦那成功举办，20多国驻古使节、古巴政府及各界代表等近百人出席，共同探讨对共建“一带一路”倡议的认识，分享倡议在各自国家的实践情况。

研讨会由中国驻古巴大使馆举办。中国驻古巴大使马辉发表讲话说，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。“一带一路”倡议怎么样，共建国最有发言权。在拉美和加勒比地区，古巴马里埃尔太阳能光伏电站、中国-厄瓜多尔自由贸易协定、中国-阿根廷扩大货币互换协议等助力解决发展难题。

哈萨克斯坦驻古使馆参赞扎尼别科夫介绍说，共建“一带一路”倡议对哈萨克斯坦经济增长非常有利，中哈连云港物流合作基地已经成为哈萨克斯坦向亚太地区出口商品的重要枢纽。

印度尼西亚驻古巴大使尤里安娜表示，过去五年印尼和中国之间的贸易额呈现出非常积极的趋势，而即将开通的印尼雅万高铁将极大推动改善当地交通物流状况。

埃及驻古巴大使阿达维说，在“一带一路”倡议下，中国在埃及开展了多个旗舰项目，中国和埃及共建的苏伊士经贸合作区为5万多埃及民众直接或间接提供了就业机会。

古巴国际政治研究中心高级研究员雷加拉多表示，“一带一路”倡议是遵循共商共建共享原则的开放性实践，加强了多极化世界的建设，旨在建立适应发展与和平需要的公平秩序。

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