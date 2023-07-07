新华网北京7月7日电（陈卓）2023世界农业科技创新大会首场“大咖对话”6日在北京举行，中国农业大学校长孙其信与世界粮食奖基金会荣誉主席肯尼斯·奎因出席并展开对话，中国农业大学全球食物经济与政策研究院院长、国际农业研究磋商组织董事樊胜根教授主持对话活动。

图为2023世界农业科技创新大会“大咖对话”活动现场。（主办方供图）

孙其信指出，农业食物系统是推进全球食物安全与营养安全保障的重要载体。未来全球和各国的农业食物系统都需要向着更营养健康、更绿色低碳、更高质高效转型，科技创新发挥着关键作用。涉农高校则要充分发挥自身优势，在农业科技创新领域贡献人才、科研、社会服务等方面的力量，同时扩大和带动产学研的充分融合。

肯尼斯·奎因表示，在过去几十年里，中国在消除贫困、提高人民收入，促进农业领域的国际合作等方面取得了举世瞩目的成就，是值得学习的榜样。他期待借此次大会的契机，让世界看到中国农业的飞速发展，同时也能汇聚全球科技创新力量，搭建沟通的桥梁。

对话现场，孙其信校长与奎因均表达了对于共同加强全球农业科技创新领域的成果转化及未来合作的殷切希望，两人共同出任世界农业科技创新大会咨询委员会联席主席，也为共同推动大会筹办交换了意见。他们热情地邀请全球各界人士都能关注和参与世界农业科技创新大会。

世界农业科技创新大会是以“创新农业 共享未来”为口号的农业科技创新高端国际盛会，每年在中国北京召开一次。今年大会将于11月2日至4日在北京平谷召开。

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