新华社联合国7月6日电 中国常驻联合国代表张军6日呼吁加大力度推动海地政治进程，早日结束海地政治僵局。

张军当天在安理会海地问题公开会上发言时指出，自安理会上次审议以来，海地局势仍在继续恶化。为此，必须加大力度推动政治进程。如果没有一个合法、有效、负责的政府，任何应对危机的外部努力都难以发挥持久效果。解决海地危机的根本出路在于推进政治过渡进程，这在当前形势下更显紧迫，必须在充分尊重海地民众选择的基础上，早日结束政治僵局。

他说，遏制海地黑帮暴力愈演愈烈势头，创造最基本的安全环境，是缓解人道局势、推进政治进程的必要前提。安理会去年通过第2653号决议建立制裁机制，提供了遏制海地黑帮暴力的重要工具，应该充分加以利用。

张军说，联合国毒品和犯罪问题办公室、有关地区国家等多次指出，海地黑帮暴力猖獗同大量武器弹药从境外非法流入密切相关。一段时间以来，围绕海地当局关于派遣国际安全部队的请求，有关各方进行了密集讨论和磋商。我们听到了很多响亮的口号，但还没有听到任何国家宣布采取具体行动，看来还需要更深入的研究，才可能形成可行的具体方案。在此情况下，安理会应把武器禁运作为重点，进一步采取措施。中方认为，安理会应该立即作出决定，要求所有国家采取一切措施，从源头上遏制武器贩运和走私行为，共同切断海地黑帮获取枪支弹药的渠道。

张军表示，正如联合国秘书长古特雷斯最近访问海地时所说，海地问题要由海地人民来解决。任何外部支持方案都应基于海地民众的愿望和共识，都应充分尊重海地民众的主导权。中方期待海地当局切实承担责任，在国际社会的支持下，为海地实现长治久安和可持续发展找到出路。

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