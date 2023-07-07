人民网巴黎7月6日电 （记者尚凯元）7月5日，2023年中国国际服务贸易交易会首场海外推介会在法国巴黎举办。此次推介会吸引了法中交流委员会、巴黎工商会、宝马集团、施耐德电气等60家在法商协会和企业参与。

北京市副市长司马红指出，服贸会是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，2023年服贸会将于9月2日至6日在北京举办。随后还介绍了北京“两区”建设相关情况和北京营商环境，欢迎法国企业机构参与服贸会，到北京投资兴业，共享商机，共促发展。

中国驻法国大使馆公使沈翔表示，举办服贸会是新时代中国推动高水平对外开放的重大决策，也是中国主动向世界开放市场的重大举措。法国政府和企业一直致力于通过服贸会平台开拓中国市场，扩大对华合作，法国已应邀担任2024年服贸会主宾国。希望法国企业家能够充分利用这一平台扩大合作，为推进中法经贸合作做出贡献。

北京市国际服务贸易事务中心主任赵旗舟介绍了2023年服贸会的筹备情况和特色亮点。2023年服贸会将突出国际化、高层次和专业化，在场地安排、现场接待、贸易对接、宣传推广等方面提供优质服务，诚邀法国企业机构在服贸会设展办会，深度参与服贸会各类活动。

法国巴黎大区工商会会长何思诺盛赞服贸会为法国巴黎大区企业在服务、创新和新技术领域提供广阔商机，相信服贸会能够成为促进法中交流、推动法中合作的重要平台，拥有80余万家会员的巴黎大区工商会将积极组织企业参加服贸会，相信法国将成为2024年服贸会的焦点，并预祝服贸会圆满成功。

活动期间，与会代表围绕教育、环境等领域的服贸会相关活动进行了广泛深入交流。威立雅、施耐德等法国企业表达了参与意愿，纷纷表示在法国担任2024年服贸会主宾国期间，将深度参与服贸会展览展示、推介洽谈等活动。中国银行为此次推介会的举办发挥了积极作用。作为服贸会全球合作伙伴中国银行期待参与服贸会系列活动，积极邀请各国企业机构参展参会，推介优质服务和产品，搭建中外经贸合作桥梁。

此次活动由中国驻法国大使馆经商处指导，北京市国际服务贸易事务中心主办，中国银行、法国巴黎大区工商会、首都会展集团参与支持。

(责编：王禹蘅、杨牧)