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“人工智能造福人类全球峰会”开幕 聚焦人工智能治理

2023年07月07日08:21 | 来源：新华网
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新华社日内瓦7月6日电（记者王其冰 陈俊侠）由国际电信联盟与40个联合国伙伴机构合作举办的“人工智能造福人类全球峰会”6日在日内瓦国际会议中心开幕。此次峰会将就安全和负责任的人工智能所需防范措施以及全球人工智能治理框架发展等议题展开讨论。

联合国秘书长古特雷斯当天通过视频发表开幕致辞说，“人工智能造福人类全球峰会”旨在强调各国政府、私营部门、联合国机构、学术界的跨领域责任，以确保在充分发挥人工智能潜力的同时，预防和减轻其危害。为了管理人工智能的开发和部署，必须就基本的防范措施达成共识。

国际电信联盟秘书长多琳·波格丹-马丁在致辞中说：“几个月前，当生成式人工智能震惊世界时，我们从未见过这样的事情，它无与伦比。即使是科技界最著名的人物也因此受到震撼。”

她呼吁各方利用这次峰会讨论需要制定什么样的人工智能法规和防范措施，以实现具有包容性、安全和负责任的人工智能开发和应用。

“人工智能造福人类全球峰会”创办于2017年。此次峰会为期两天。会议在线下和线上同时举行，除3000多名与会者现场参会外，还有2万多人通过人工智能社区平台“人工智能造福人类神经网络”在线参与。

(责编：于洋、徐祥丽)

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