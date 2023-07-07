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一名以色列人在约旦河西岸枪击事件中死亡

2023年07月07日08:19 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷7月6日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防军和急救组织6日说，当天在约旦河西岸北部凯杜米姆犹太人定居点附近发生一起枪击事件，造成一名以色列人死亡。袭击者被以军开枪打死。

以军发表声明说，接到枪击事件报告后，以安全部队发现并拦截了一辆可疑车辆，车内的巴勒斯坦男子向他们开枪，以军开枪还击，该男子被打死。以色列媒体报道说，以安全部队仍在附近地区搜寻其他可能的嫌疑人。以色列急救组织“红色大卫盾”说，遭枪击身亡的是一名以色列人，此次袭击中没有其他受害者。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）宣称制造了这起袭击事件，目的是为报复以色列在约旦河西岸北部杰宁地区进行的大规模军事行动。

3日凌晨起，以军对杰宁地区发起为期两天的大规模袭击行动，冲突造成12名巴勒斯坦人、1名以色列士兵死亡。5日凌晨，5枚从加沙地带射向以色列境内的火箭弹被以军防空系统成功拦截。以军随后对哈马斯的武器生产基地发动空袭。

今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

(责编：于洋、徐祥丽)

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