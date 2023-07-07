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土耳其仍未同意瑞典加入北约

2023年07月07日08:18 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔7月6日电（记者任珂）土耳其、瑞典和北约6日在比利时布鲁塞尔举行三方会谈，土方仍未同意瑞典加入北约，但三方同意10日在维尔纽斯北约峰会开幕前再次谈判。

土耳其外长菲丹、瑞典外交大臣比尔斯特伦和北约秘书长斯托尔滕贝格参加了当天的会谈。菲丹在会后表示，希望加入北约的国家必须在反恐问题上采取更坚定的立场。瑞典已在立法改革方面采取了措施，但立法改革需要反映在实践中。而且，瑞典没有阻止一些影响土耳其立场的挑衅行为。

斯托尔滕贝格在会后的记者会上说，这是一次富有成效的会议，三方在会谈中一致认为取得了良好的进展，瑞典加入北约符合所有盟国的安全利益。

北约峰会将于11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。斯托尔滕贝格说，他将在峰会前一天安排土耳其总统埃尔多安和瑞典首相克里斯特松举行会晤。

比尔斯特伦在会后表示，会议取得了进展，预计下周将有“积极”的决定。

2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰于同年5月同时申请加入北约。去年7月，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于今年4月4日正式获批加入北约，但土耳其和匈牙利至今尚未正式批准瑞典加入。

(责编：于洋、徐祥丽)

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