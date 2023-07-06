新华社北京7月6日电（记者马卓言）外交部发言人汪文斌6日表示，中方再次敦促日方本着对海洋环境和人类生命健康负责任的态度，停止强推核污染水排海计划，不要将不可预测的风险强加给国际社会。

当日例行记者会上，有记者问：在国际原子能机构发布日本福岛核污染水处置综合评估报告后，日本国内外反对核污染水排海的声浪持续高涨。日本渔业协会等准备再向东京电力公司提交约3.3万份签名反对核污水排海。韩国共同民主党决定考虑提案立法全面禁止日本海产进口，已有超过105万韩国民众参与到该党发起的反对日本福岛核污染水排海签名活动中。太平洋岛国巴布亚新几内亚前总理表示国际原子能机构报告不能让民众信服，将继续向联合国和其他相关国际机构提出质疑。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，中方已经多次阐明在日本强推核污染水排海问题上的立场。日方最看重的是如何降低经济成本，而不是如何维护海洋生态环境和人类生命健康。针对核污染水处置，有长期储存、氢气释放、地层注入、地下掩埋、蒸汽释放等多种方案。日方选择经济代价最小的排海方案，却把核污染的风险转嫁给全世界。这种把金钱置于人类生命健康之上的做法必然遭到国际社会反对。

他说，日方没有同国际社会特别是利益攸关方充分协商。日本政府2021年4月就单方面宣布要将核污染水排海，2022年7月又不顾国际社会特别是邻国等利益攸关方强烈反对正式批准排海方案，并多次强调不会推迟，这些都充分体现了日方的自私和傲慢。尽管日方迫于国内外压力请求国际原子能机构开展审查评估，但将核污染水排海是日方早已预设的结果，邀请机构评估不过是“装点门面”。

汪文斌说，排海是没有先例的冒险，充满不确定性。核污染水排海过程将持续30年乃至更久。据日方自己的数据，经多核素处理系统处理的核污染水仍有近70%没有达到排放标准，而且该系统在后续长期运行过程中，性能有效性和可靠性还会随设备腐蚀老化进一步下降。对于这些不确定因素，国际社会有充分理由表达担忧和不满。

“中方再次敦促日方本着对海洋环境和人类生命健康负责任的态度，停止强推核污染水排海计划，不要将不可预测的风险强加给国际社会。”汪文斌说。

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