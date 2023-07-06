新华社美国纽黑文7月5日电 特写：103岁美国老人林恩·柏龄“鼓岭圆梦记”

新华社记者杨士龙 谢锷

在7月初的一个下午，103岁的美国老人林恩·柏龄用两个多小时的时间，以视频连线的方式“重回”了他魂牵梦绕87年的鼓岭。

接通与鼓岭历史文化研究者穆言灵（埃琳·麦金尼斯）视频通话、再次看到儿时家园的刹那，半躺在病床上的林恩努力抬了抬头，枯瘦的双手紧紧抓住平板电脑，说话声音也比平时大了许多。

鼓岭位于福建省福州市郊鼓山之北，20世纪初是旅居福州外国人的避暑胜地。在这个中外人士友好共处的社区，许多像林恩这样的外侨儿童在此度过了人生的美好时光，与当地人民建立的深厚情谊令他们毕生难忘。

72岁的穆言灵也是鼓岭外侨的后人，她的公公穆蔼仁曾在福州任教，后来又作为美国“飞虎队”成员支援中国抗战，战后留在福建协和大学教授英语十余年。穆蔼仁的小儿子穆彼得就出生在福州。2015年，穆彼得、穆言灵夫妇来到福州，按父亲遗愿将其部分骨灰撒入闽江。

正是那次鼓岭行开启了穆言灵夫妇对鼓岭历史文化的探寻，经过艰难的寻找和探访，他们找到了更多“鼓岭之友”。林恩就是其中之一。出生在福州的林恩年少时用相机拍摄了鼓岭老街、商店以及孩子们玩耍等场景。老人家中至今珍藏着几本厚厚的相册。

今年6月初，穆言灵看望林恩时说，她和几位“鼓岭之友”代表将飞赴福州参加当月月底举行的“鼓岭缘”中美民间友好论坛。林恩很高兴也很羡慕，嘱咐穆言灵给他带回鼓岭最新照片和录像。上周，林恩健康状况恶化，被转入附近的康养中心，他让女儿电告穆言灵：“想办法让我再看鼓岭一眼！”

为此，身在鼓岭的穆言灵与鼓岭历史文化研究专家、华东理工大学副教授林轶南等商定用视频连线方式让林恩实现再回儿时家园的心愿。林恩这一端，穆言灵专门拜托新华社记者给老人备好平板电脑并在现场协助连线。

通过视频连线，穆言灵首先带林恩参观他家的老房子，并特意给他展示了一张1912年拍摄的房子的老照片。这座别墅1948年被当地人买下，对之修复改造后改名“竹林山庄”，目前主要经营咖啡馆和民宿。虽然房子内部变化较大，但外廊基本保持了原貌，可以俯瞰美丽的山谷。林恩边看边喃喃自语着，几次试图用手指去抚摸图像里的外廊墙石。

第二站是林恩小时候喜欢去的俱乐部——万国公益社。这是一座紧靠着鼓岭老街的单层厅堂式建筑。从建筑附近的平台南望，能够看到林恩家的老房子。

镜头转至俱乐部门前条形石铺就的小广场，林恩连说了几声“草地呢？草地呢？”穆言灵听闻此言，还讲述了一个林恩的故事：林恩当年在这里的草地上放风筝时，不小心撞到了一头正在吃草的牛。林恩听罢和穆言灵一起笑出了声。

视频连线的最后，穆言灵又回到“竹林山庄”，几名当地人站在镜头前向林恩挥手致意，并用福州话祝福老人“平安！平安！”林恩马上努力提高了声调连连用福州话说：“平安！平安！”

两个多小时连线期间，除利用地点转换间隙稍作休息外，林恩一直保持着极高的兴致，眼角始终挂着笑意。穆言灵在随后的电话采访中对记者说：“我第一次见林恩这样高兴，很开心能帮他达成心愿。”

6月28日，国家主席习近平向在福建福州举行的“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信，鼓励两国民间友好人士把鼓岭故事和鼓岭情缘传承下去、发扬光大，让中美人民友谊像鼓岭上的千年柳杉一样，茁壮成长，生生不息。

穆言灵对此深表认同：“我们都是这份遗产的继承者，必须珍惜、传承、弘扬好它。希望自己在有生之年可以继续为中美两国人民友谊架设桥梁。”

(责编：崔译戈、常红)