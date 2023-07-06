新华社南京7月6日电 题：为深化国家间友谊与合作积极贡献力量——回访给习近平主席写信的南京审计大学审计专业硕士国际班留学生

新华社记者陈席元

“收到习近平主席的回信，同学们纷纷给各自国家的最高审计机关报告了这个好消息！”在南京审计大学审计专业硕士国际班就读的利比里亚留学生唐林激动不已。

习近平主席7月4日给南京审计大学审计专业硕士国际班的留学生回信，鼓励他们为深化国家间友谊与合作积极贡献力量。

前不久，唐林和同学们前往河南省兰考县实地走访，焦裕禄带领兰考人民斗风沙、治水患的故事令大家深受感动。来自18个国家的37名留学生决定写一封信给习近平主席，讲述在华学习深造的体会，表示将永不忘记在中国的经历，永远珍藏与中国的感情，努力做增进中国与所在国家友谊的使者。

“通过课堂学习和实地走访，我们提升了专业素养，深化了对中国的审计制度、对中国特色社会主义和中国共产党的认识，习近平主席为我们学有所获感到高兴。”唐林的同学也是同事邓西陆由衷感慨，在兰考，看到老百姓脸上的笑容，看到焦裕禄种下的泡桐，了解中国共产党带领中国人民改善生态、战胜贫困的故事，他们深受鼓舞。

“希望你们与中国同行加强交流、互学互鉴，通过审计这个窗口了解中国、读懂中国，为深化国家间友谊与合作积极贡献力量。”习近平主席的回信情真意切，令来自所罗门群岛中央银行的杜比达深切感受到中国领导人对加强国际人文交流的关切，也明白了留学中国的重要意义。

杜比达介绍说，他的硕士论文参考了中国在环境审计方面的做法，他会在中国学习期间多积累这方面的经验，毕业回国后应用于实际工作。

回信中，习近平主席指出，中国一直很重视发挥审计在国家治理中的重要作用，经过多年探索，建立了中国特色社会主义审计制度，初步形成了集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

来自马拉维的莫浪感触很深：“中国的大数据审计技术令我印象深刻，中国的扶贫审计、跟踪审计等做法非常先进，这些宝贵经验我要带回马拉维审计署。”

“中国的经验值得广大发展中国家学习借鉴。”马拉维留学生吴娜说，“我们要努力学习研究，根据各国国情，因地制宜地推广中国的好做法。”

南京审计大学审计专业硕士国际班于2016年设立，为发展中国家培养审计硕士研究生。截至2023年6月，已累计为76个“一带一路”沿线国家的审计机关培养了280余名专业人才。

“习近平主席对我们在中国的学习和生活非常关心，我和同事们一定好好珍惜在中国的学习机会，把在这里的所学所获带回去，造福我们的人民，做中国与利比里亚审计交流的友好使者。”邓西陆说。

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