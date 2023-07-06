新华社首尔7月6日电（记者陆睿 孙一然）韩国最大在野党共同民主党“阻止福岛核电站污染水排海对策委员会”6日在首尔举行外媒记者座谈会，谴责日本政府计划向海洋排放核污染水，表示该行为将对韩国国民的安全和韩国国家利益构成威胁。

对策委员会在记者会上表示，将核事故产生的核污染水向大海排放将对全球海洋安全构成严重威胁，这种做法没有先例。

对策委员会还指出，日本将核污染水排放入海的行为违背《联合国海洋法公约》，也违反了《伦敦倾废公约》中禁止将放射性废物排放入海洋的规定。

对策委员会表示，日本经济产业省组织的专家组曾提出5种处理方案，将核污染水排放入海并非是处理核污染水的唯一方法，日本应对各种处理方案进行充分探讨。日本应寻求国际社会一致同意的核污染水处理方案。

7月1日，共同民主党还在首尔市中心举行“谴责福岛核污染水海洋排放泛国民大会”，谴责日本政府计划向海洋排放核污染水，敦促韩国政府就日本核污染水排海一事明确表示反对。据共同民主党方面统计，当日有近十万人参加大会。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站发生1至3号机组堆芯熔毁事故，产生大量核污染水。2021年4月，日本政府正式决定将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海，引起日本国内和周边国家广泛质疑和担忧。今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为今年春夏之际。

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