新华社合肥7月6日电 题：中医药国际合作为高质量共建“一带一路”注入新动能

新华社记者汪海月、赵金正

仲夏时节，在中国四大药都之一的安徽省亳州市，安徽协和成药业饮片有限公司的十几名工人正忙着将打包好的药材与中药饮片搬到集装箱上。这些产品将通过海运的方式在约10天后抵达泰国曼谷。

“几乎每周都有发往‘一带一路’沿线国家的集装箱从这里装车，比如这次发往泰国的集装箱就有生地、茯苓等约60种中药材与饮片，价值约70万元人民币。”安徽协和成药业饮片有限公司关务经理杨丹说。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。2000多年前，中医药已开始沿着古丝绸之路在沿线国家交流推广，成为中外商贸往来的重要内容。如今，随着健康观念和医学模式的转变，中医药交流合作成为共建“一带一路”高质量发展的新亮点。

在德国小城施特拉尔松德的拉茨药房，由安徽济人药业股份有限公司生产的中药颗粒正通过药房里的中药配方颗粒部门销售到德国市民手中。该部门于2019年正式成立，标志着通过官方质量检验的中药配方颗粒首次进入德国市场。

“我们和当地的公立药房合作，销售128个中药颗粒品种，在德国很受欢迎。”安徽济人药业股份有限公司副总经理朱强说。

随着中国中医药加速“出海”，除了向海外提供优质的中药材和药品，近年来，越来越多的中医药海外中心在“一带一路”沿线国家“落地开花”，促进中西医文化交流。

在希腊雅典，安徽中医药大学与希腊国际健康旅游中心合作建立的安徽中医药大学雅典中医药中心，成为中医药走进当地民众生活的一个窗口。

“我们为当地的华人华侨和外国民众提供针灸、推拿、健康咨询等中医药服务，获得了较高的认可。希望通过这个平台让更多外国民众能够亲身体验了解中医药的魅力，加强中西方医学和文化的交流。”安徽中医药大学第一附属医院急诊科副主任王凯说。

如今，中国多省都在加快推进中医药深度融入“一带一路”，共建“健康丝绸之路”。甘肃省在泰国、匈牙利、白俄罗斯等12个国家建立了16家海外岐黄中医中心、中医学院，诊疗患者8万余人次，义诊10万余人次；浙江省在以色列、白俄罗斯、新西兰等国家和地区也建设了中医药海外中心。

根据2022年公布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》（以下简称“规划”），“十三五”期间，中医药参与共建“一带一路”取得积极进展。建设了30个较高质量的中医药海外中心和56个中医药国际合作基地，为共建“一带一路”国家民众提供优质中医药服务，推动中药类产品在更多国家注册。

在中医药加速“走出去”的同时，越来越多来自“一带一路”沿线国家的中医爱好者也来到中国学习，再将中医药传播到自己的国家。

43岁的马来西亚人林时广就是来中国深入学习中医药的一员。在安徽中医药大学攻读博士研究生的同时，林时广还在马来西亚经营着一家中医馆，用自己这些年在中国学到的中医药知识和技术服务于当地百姓。

“我的父亲就是一名中医，我从小耳濡目染对中医很感兴趣，大学的时候就来到中国系统学习中医理论和技术，此后又在这里继续攻读硕士和博士。”林时广说，在中国学到的专业诊疗方法和中医药深厚的文化更加坚定了他在马来西亚开好中医馆、推广中医药的决心。

规划指出，“十四五”时期，中国将与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地，建设一批国家中医药服务出口基地。

国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇表示，中医药文化作为中华文化的重要载体，正沿着“一带一路”阔步走向世界，将为促进世界文明交流互鉴、助力构建人类卫生健康共同体作出应有的贡献。

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