新华社墨西哥城7月5日电（国际观察）加共体成立50年 一体化跨步再向前

新华社记者廖思维 赵凯

为期三天的加勒比共同体（加共体）第45届政府首脑会议5日在特立尼达和多巴哥首都西班牙港闭幕。

分析人士指出，加共体成立50年来，持续推进一体化，致力于构建协商、协调与合作机制。此次政府首脑会议在回顾加共体50年历史的基础上，为地区未来一体化发展谋划了方向。

忆往昔展未来

加共体秘书长巴尼特在会议上表示，半个世纪以来，加共体在区域和国际层面建立了坚实基础，证明小国之间可以通过推动合作与一体化来克服自身局限性。面对不断变化的世界形势，加共体展现出推进区域一体化进程的决心和韧性。

东道国特立尼达和多巴哥总理罗利表示，50年后，我们以相互团结、相互体谅、相互尊重的姿态并肩而立，坚强、坚定、统一。加勒比地区国家组建的这个大家庭可以自豪地回顾半个世纪以来取得的成就。

1973年，巴巴多斯、特立尼达和多巴哥、牙买加、圭亚那四国总理签署《查瓜拉马斯条约》，同年加共体正式成立。该组织将推动经济一体化、加强外交政策协调、促进人文社会发展、深化安全合作作为四大支柱，致力于促进地区一体化和成员间合作。

随着地区经贸发展和对外交往扩大，加共体逐渐吸引更多成员加入，如今已成为拥有15个正式成员国的区域性合作组织。此次会议还邀请联合国秘书长古特雷斯、韩国总理韩德洙、卢旺达总统卡加梅等参加，探讨贸易、农业、卫生、气候变化等议题。

圣文森特和格林纳丁斯总理拉尔夫·冈萨维斯说，此次会议有助于各方“评估路线、回顾往昔、展望未来”，还将使《查瓜拉马斯条约》在促进加共体单一市场等方面发挥更大作用。

坚持联合自强

自西方殖民者发现美洲大陆以来，加勒比国家饱受殖民者侵略、压迫和奴役，大量原住民惨遭屠杀，黄金等自然资源被洗劫。这些国家经过漫长斗争才赢得独立。因人口规模小、经济结构单一、自然环境脆弱，难以单独应对纷繁复杂的国际局势，加勒比国家决心联合自强，大力推进一体化建设。

1948年，加勒比地区16个英语国家共同创办了西印度群岛大学，旨在释放经济与文化增长潜力。1969年，加勒比开发银行成立，通过对地区成员提供贷款援助，促进区域经济协调发展。1994年，加勒比国家联盟建立，助力推动地区一体化进程，促进大加勒比地区可持续发展。

时至今日，加勒比一体化的范畴已经从单一的货物贸易扩展至货币联盟、宏观经济政策协同、产业经济政策协同。古巴哈瓦那大学加勒比地区问题专家安东尼奥·罗梅罗指出，加共体为推动地区一体化制定一系列标准制度，建立起有效运行机制，在推动区域内商品、服务、人员自由流动等方面取得重要进步，并在许多国际场合捍卫了地区国家立场和利益。

墨西哥国立自治大学国际问题专家阿达尔贝托·桑塔纳认为，区域一体化能够使政治、经济、文化和社会特点各不相同的加勒比地区小国获得全球话语权。

巴尼特在此次会议上说，尽管国际局势千变万化，加共体有着始终坚定走一体化道路的决心和毅力。

友谊历久弥新

中国代表团也受邀参加此次会议。1972年，圭亚那和牙买加同中国建交，开启了中国与加勒比国家友谊的新篇章。近年来，中国与加勒比国家在贸易、投资、教育、生态保护等领域广泛开展务实合作，成果惠及中加人民。

中方提出共建“一带一路”倡议后，特立尼达和多巴哥在加勒比国家中率先参加，安提瓜和巴布达、巴巴多斯、多米尼克等国随后陆续加入其中。中企在特立尼达和多巴哥承建的凤凰工业园为该国高价值制造业、轻工业、物流等新兴产业和信息通信技术发展提供助力，帮助其实现经济多元化。2022年，中国援建安提瓜和巴布达的圣约翰港扩建完毕，成为东加勒比地区最大的客货混装码头，为当地交通运输带来巨大便利。加勒比国家还多次参加中国国际进口博览会，将咖啡、牛油果、朗姆酒等优质产品带到中国。

中加关系持续深入发展，双边合作机制也不断涌现。2005年，首届中国-加勒比经贸合作论坛在牙买加举行。2022年，中国-加勒比发展中心在山东济南成立，为双方带来多项高标准、可持续、惠民生的合作项目。

墨西哥国立自治大学国际问题专家何塞·霍埃尔·培尼亚说，中加友好历史悠久，中国向加勒比国家提供经济和技术援助，与加勒比国家携手应对气候变化等问题，树立了南南合作的典范。（参与记者：朱婉君、朱雨博、吴昊）

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