人民网北京7月5日电 （褚梦琦、俄布拉依）7月4日举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议决定，由哈萨克斯坦接任2023至2024年度上海合作组织轮值主席国。7月5日下午，哈萨克斯坦常驻上合组织秘书处代表努尔兰·阿科什卡罗夫在上合组织秘书处向相关国家驻华使节和媒体记者介绍了哈萨克斯坦接任上合组织轮值主席国后的优先工作。

上合组织秘书长张明发表讲话。人民网 俄布拉依摄

“这份计划雄心勃勃，内容丰富，紧紧地围绕上合组织的优先发展方向。”上合组织秘书长张明指出，相信托卡耶夫总统7月5日在上合组织元首理事会第二十三次视频会议上提出担任轮值主席国期间的六项重要事项将把上合组织框架下合作推向新的发展阶段。

哈萨克斯坦常驻上合组织秘书处代表努尔兰·阿科什卡罗夫介绍哈萨克斯坦接任轮值主席国后的优先工作。人民网 俄布拉依摄

努尔兰·阿科什卡罗夫详细介绍了哈萨克斯坦担任轮值主席国的主要优先事项，包括保障地区安全稳定；扩大和深化经贸关系；加强能源合作；扩大数字领域的合作；加强生态领域的协作；深化文化和人文联系等。

活动期间中国学术界和专家界的代表就哈萨克斯坦担任轮值主席国期间在上海合作组织框架下合作的前景和落实途径的问题深入交换了意见。

上合组织秘书处、哈驻华使馆、上合组织睦邻友好合作委员会签署《联合行动计划》。人民网 俄布拉依摄

当天，哈萨克斯坦驻华大使馆、上合组织秘书处和上合组织睦邻友好合作委员会签署了《联合行动计划》。

哈萨克斯坦计划在担任上合组织轮值主席国期间将组织80余场活动，包括专家会议、论坛、部长级会议以及政治、经济、文化和人文领域的工作机制会议，并在文化和人文领域增办20场活动。

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