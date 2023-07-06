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阿丽亚娜5型火箭谢幕　欧洲航天计划面临挑战

2023年07月06日16:44 | 来源：新华网
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新华社北京7月6日电 欧洲阿丽亚娜航天公司说，阿丽亚娜5型火箭5日执行最后一次发射任务，把两颗通信卫星送入轨道，就此结束27年服役。外国媒体说，欧洲面临太空“缺口”，其航天计划正处于“困难时期”。

据路透社报道，网络直播显示，阿丽亚娜5型火箭于当地时间19时从法属圭亚那库鲁航天中心升空，执行第117次、也是最后一次飞行任务。大约30分钟后，火箭按计划将分属法国和德国的两颗通信卫星送入轨道。

阿丽亚娜航天公司首席执行官斯特凡纳·伊斯拉埃尔说：“阿丽亚娜5型现在结束了（任务），已完美完成了它的工作。”

圭亚那航天中心主任玛丽-安妮·克莱尔告诉法新社记者，库鲁当地的团队对阿丽亚娜5型火箭的“谢幕之旅”倾注了大量感情，这一型号的火箭近30年来多次在这里发射。

阿丽亚娜5型火箭1996年首次试验发射，曾将伽利略卫星导航系统和詹姆斯·韦布空间望远镜等送入太空。阿丽亚娜5型火箭原定今年6月16日执行最后一次发射任务，但因技术问题推迟；又因恶劣天气，计划本月4日执行的发射再推迟了一天。

欧洲先前依靠阿丽亚娜火箭执行重型发射任务，用俄罗斯火箭执行中型发射，用“织女星”火箭搭载轻型载荷。然而，乌克兰危机去年2月升级后，欧洲联盟制裁俄罗斯，俄方中断合作。据法新社报道，从库鲁航天中心发射火箭的次数从2021年的15次减少到去年的6次。

此外，欧洲下一代运载火箭阿丽亚娜6型火箭因技术原因迟迟无法投入使用，首飞时间一再推迟，从原定的2020年延后至今年下半年，预计明年才能投入使用。去年12月，欧洲“织女星-C”型火箭首次商业发射失败，“织女星”系列火箭从而停飞，重挫欧洲航天计划。（刘曦）

(责编：于洋、徐祥丽)

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