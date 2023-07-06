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外交部驻港公署发言人：维护国安除恶务尽，外部干预徒劳无功

2023年07月06日16:06 | 来源：新华网
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　　新华社香港7月6日电（记者 郑欣）针对加拿大外交部、欧盟外交与安全政策高级代表以及美欧个别政客妄议香港特区警方依法通缉和拘捕反中乱港分子，公然诋毁香港法治和人权状况，污蔑抹黑香港国安法，外交部驻香港特派员公署发言人6日表示强烈不满和坚决反对。

　　发言人指出，没有一个国家会对内外勾连危害国家安全的行为坐视不理。少数卖港求荣的首恶分子畏罪潜逃后，与外国反华政客勾连合流，企图分裂国家、颠覆政权，肆意挑战国家底线和法律红线。本地乱港分子仍执迷不悟，为他们筹集“黑金”，发布煽动和“港独”反动言论，违法犯罪事实确凿。特区警方秉公执法，程序正当，是打击危害国家安全犯罪的及时必要之举，于法有据，不容置喙。

　　发言人指出，一些西方国家从不吝惜通过法律手段维护自身国家安全。他们在安全问题上抱持双重标准，背后是根深蒂固的意识形态偏见和“以港遏华”的战略迷思。这种以民主人权为名、行干预之实的政治操弄，是对法治精神赤裸裸的亵渎和践踏。

　　发言人表示，奉劝有关国家和政客立即停止干预香港事务和中国内政，停止操弄“以港遏华”的卑劣把戏。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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