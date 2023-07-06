新华社日内瓦7月5日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞5日在日内瓦宣布，世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟和联合国儿童基金会将在2023年至2025年共同向非洲12个国家分配1800万剂疟疾疫苗，以减少因气候变化导致的严重疟疾和儿童死亡人数。

谭德塞说，随着气候危机对天气模式的改变，携带疟疾的蚊虫密度会越来越大，传播范围越来越远。他说，疟疾仍然是非洲最致命的疾病之一，仅2021年就导致近50万5岁以下儿童死亡。

据世卫组织、全球疫苗免疫联盟和联合国儿童基金会联合发布的消息，自2019年以来，RTS，S/AS01疟疾疫苗已用于加纳、肯尼亚和马拉维的170多万儿童，并已被证明安全有效。为了满足对这款疟疾疫苗的大量需求，2023年至2025年期间非洲12个国家将获得总共1800万剂该疫苗。

RTS,S/AS01是一种针对恶性疟原虫的疫苗，恶性疟原虫是全球最致命的疟疾寄生虫，在非洲最流行。RTS,S/AS01是第一种世卫组织建议用于疟疾中度至高度传播地区儿童预防疟疾的疫苗。

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