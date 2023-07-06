人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世卫组织等将向非洲12国分配1800万剂疟疾疫苗

2023年07月06日15:07 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦7月5日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞5日在日内瓦宣布，世界卫生组织、全球疫苗免疫联盟和联合国儿童基金会将在2023年至2025年共同向非洲12个国家分配1800万剂疟疾疫苗，以减少因气候变化导致的严重疟疾和儿童死亡人数。

谭德塞说，随着气候危机对天气模式的改变，携带疟疾的蚊虫密度会越来越大，传播范围越来越远。他说，疟疾仍然是非洲最致命的疾病之一，仅2021年就导致近50万5岁以下儿童死亡。

据世卫组织、全球疫苗免疫联盟和联合国儿童基金会联合发布的消息，自2019年以来，RTS，S/AS01疟疾疫苗已用于加纳、肯尼亚和马拉维的170多万儿童，并已被证明安全有效。为了满足对这款疟疾疫苗的大量需求，2023年至2025年期间非洲12个国家将获得总共1800万剂该疫苗。

RTS,S/AS01是一种针对恶性疟原虫的疫苗，恶性疟原虫是全球最致命的疟疾寄生虫，在非洲最流行。RTS,S/AS01是第一种世卫组织建议用于疟疾中度至高度传播地区儿童预防疟疾的疫苗。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部