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通讯：非洲大陆最西端的白衣天使和友好使者——记中国援塞内加尔医疗队

2023年07月06日13:48 | 来源：新华网
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新华社达喀尔7月6日电 通讯：非洲大陆最西端的白衣天使和友好使者——记中国援塞内加尔医疗队

新华社记者王子正

“感谢中国！”在一台挽救3岁儿童生命的紧急手术后，塞内加尔医生竖着大拇指对中国医生黄建斌说。

2022年7月下旬的一天，塞内加尔首都达喀尔一名患儿不慎误吸入异物堵塞了气道，被送到迪亚姆尼亚久儿童医院的时候面色青紫，情况十分紧急。急诊手术麻醉由中国第19批援塞医疗队队员、福建闽东医院麻醉科副主任医师黄建斌实施。

黄建斌给患儿实施了静吸复合全身麻醉，但手术过程中，塞方主刀医生犯难了，尝试多次始终无法将硬质气管镜插入气道。随着时间推移，监护仪报警，患儿指脉氧、心率下降，心脏随时可能停止跳动。

这时，黄建斌突然想到，使用可视喉镜也许可以引导硬质气管镜插入，于是对塞方主刀医生说：“让我来试一下？”他取出可视喉镜，准确、快速置入患儿气道，并充分暴露其声门，使硬质气管镜顺利进入，异物顺利取出。随后，患儿心率上升，生命得到挽救。

中国第19批援塞内加尔医疗队2021年11月远赴非洲大陆最西端的塞内加尔，执行为期两年的医疗援助任务。截至今年6月30日，共完成门诊诊疗患者8708例，参与手术3900台，麻醉1252台。一年多来，队员们接力传递爱心，用听诊器、手术刀和银针，在当地演绎一个个救死扶伤的感人故事。

去年年初的一天，手术台上来了一名特殊的患者。这是一个出生仅22天的新生儿，因连日呕吐，被送到迪亚姆尼亚久儿童医院。经诊断患儿病症为食管闭锁，需立即手术。

当班医疗队员、福建宁德市医院普外科副主任医师张勇和塞方同仁联手实施手术。面对复杂的手术情况，双方配合默契、缜密，整台手术仅耗时1小时。手术台边的塞方护士和麻醉医生向张勇竖起大拇指，不断用法语说：“非常棒！”

坦巴昆达位于塞内加尔东部，是该国14个大区中最大的行政区，人口近百万。这里因经济发展落后，民众面临缺医少药的困难。2022年6月下旬，医疗队赴该地区开展巡回义诊，为患者提供精准诊疗服务，并向民众发放药品和公共卫生宣传单，义诊活动受到当地民众广泛称赞。

两天的义诊共接待患者近400人次，医疗队还向当地医院捐赠了价值3万元人民币的药品。坦巴昆达大区议会秘书长恩德耶说，中国医疗队发扬国际主义精神，用精湛医术为保障当地民众健康和增进塞中友谊作出了积极贡献。

一年多来，援塞医疗队共开展了9次义诊，不仅为当地民众和华侨华人提供便捷的医疗服务，为他们带去健康知识，还增进了民间交流和友谊。

医疗队队长吴启明说，一年多的援非医疗生涯仅仅是开始，未来任重而道远，各种困难和挑战还有很多。但他相信，医疗队员们心中有使命、有热情、有温度、有担当，定会不负韶华，砥砺前行，最终交上一份满意的答卷。

(责编：于洋、徐祥丽)

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