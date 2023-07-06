新华社哈瓦那7月5日电（记者朱婉君）西班牙港消息：为期三天的加勒比共同体（加共体）第45届政府首脑会议5日在特立尼达和多巴哥首都西班牙港闭幕。会议回顾了加共体成立50年来所取得的成就，强调加强区域团结并推进区域一体化。

加共体成员国政府首脑以及联合国秘书长古特雷斯、韩国总理韩德洙、卢旺达总统卡加梅等参加会议。会议讨论了气候变化、粮食安全、区域贸易等议题，并呼吁继续推动海地政治进程。

加共体秘书长巴尼特在会议上表示，半个世纪以来，加共体在区域和国际层面建立了坚实基础，证明小国之间可以通过推动合作与一体化来克服自身局限性。面对不断变化的世界形势，加共体展现出推进区域一体化进程的决心和韧性。

特立尼达和多巴哥总理罗利表示，近年来，加勒比地区在面对气候变化、新冠疫情、社会暴力等前所未有的挑战时表现出坚韧和智慧，发展加共体是促进区域合作的重要决定，必须加强已有机制并增加新机制，以进一步推动区域一体化。

加共体成立于1973年，目前包括安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯等15个正式成员国。该组织将推动经济一体化、加强外交政策协调、促进人文社会发展和深化安全合作作为四大支柱，致力于促进地区一体化和成员间合作。

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