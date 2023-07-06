新华社阿布贾7月6日电（记者郭骏）中国土木工程集团有限公司（中国土木）5日在尼日利亚首都阿布贾举行仪式，欢迎该公司与尼联邦政府首批联合培养的65名赴华留学生学成归国。

尼日利亚交通部常务秘书阿贾尼在欢迎仪式上致辞，感谢中国政府和企业对尼日利亚基础设施建设的一贯支持。她说，便利高效的交通系统是一个国家经济发展的重要支撑，需要大量专业技术人才。这65名尼日利亚留学生在华期间攻读的专业包括土木工程、交通运输工程以及道路桥梁等。期待他们在尼日利亚大力改善和升级基础设施的进程中扮演重要角色。

中国驻尼日利亚大使崔建春在致辞时表示，这批留学生学成归国就业是“一带一路”倡议下深化中非人才培养合作与交流的一个典范，是中尼深度合作的一个缩影。他希望留学生利用在中国学到的知识，为尼日利亚的发展贡献智慧和力量。

中国土木尼日利亚有限公司执行董事张志臣介绍，联合培养的首批赴华留学生过去几年在中南大学和长安大学学习，如今他们学成归国，将为尼日利亚发展做出更大贡献。

两名留学生代表先后发言。他们感谢中尼两国政府、中南大学和长安大学以及中企的支持，表达了为尼日利亚基础设施建设和经济社会发展贡献力量、为中尼两国友好交流充当使者和桥梁的良好愿望。

当天，部分赴华留学生在仪式现场与中国土木尼日利亚有限公司签署了就业意向书。

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