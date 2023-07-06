新华社马拉博7月5日电 通讯：中企建设“赤几三峡工程”助力当地经济社会发展

新华社记者罗毓

在赤道几内亚巴塔市北部恩戈洛街区一间小餐厅里，49岁的老板康斯坦西娅·翁多从冰箱里拿出一瓶冒着冷气的啤酒，送到一对正享用烤牛肉的情侣餐桌上。

供电平稳、冰箱能正常使用，这对于若干年前的翁多来说，是一种奢望。而如今，这已成为她经营中最普通的一个场景。翁多日前接受记者采访时表示，由中国企业建设的吉布洛水电站给当地人带来充裕的电力，她也是吉布洛水电站众多受益者之一。

据推算，在吉布洛水电站建成前，赤几大陆大区约80%的人口曾受电力短缺问题困扰。巴塔是大陆大区最大的城市，长久以来，其用电主要依靠一座装机容量24兆瓦的重油电厂和一座装机容量3.2兆瓦的小型水电站，市区大部分街道无公共照明，成片区域无市政供电，许多家庭需自备发电机。

以前，因停电频繁，冰箱难以正常使用，翁多时常为酒水无法冰镇而发愁。“为了不让顾客扫兴，过去需要去制冰厂买冰，但冰易融化，冰镇效果也不好。”她说。

2011年，由中国水电建设集团国际工程有限公司兴建的吉布洛水电站4台机组全部投产发电。凭借4台总装机容量120兆瓦的混流式水轮发电机组，该水电站成为大陆大区最大的水电站，被誉为“赤几三峡工程”。

据中国水电介绍，目前大陆大区90%的用电量都由吉布洛水电站供应。水电站投产12年来，累计发电约45亿度，按照当地电价水平，相当于创造了该电站总投资4倍以上的直接经济效益。

如今，对于翁多而言，买冰早已成为往事。稳定、充足的供电让她随时能从冰箱里拿出冰镇啤酒招待顾客；而有了持续照明，餐厅结束营业时间也从以前的晚8时延长至午夜。“生意挺好的。”翁多告诉记者。

据中国水电介绍，吉布洛水电站建设期间，高峰期聘用当地员工约410人，为赤几培养了大量技术人才；同时，为实现技术移交，还选拔了50名当地工作人员赴中国进行技术培训。

35岁的费明就在其中。留学中国5年后，他不仅能说一口流利的中文，还掌握了水电站相关知识，如今在水电站担任技术工程师，负责运行和维护。

“来这儿工作后，我在首都马拉博和巴塔都买了房，还买了两辆车。”费明说。

33岁的奥斯卡·埃内梅也曾前往中国培训，已在电厂工作11年的他如今是中级技术员，负责监控系统操作、数据收集和设备巡检。他觉得每天在工作中都能学到新东西，并希望继续提升，成为独当一面的资深技术员。

“吉布洛水电站的投运结束了赤几大陆大区普遍使用柴油机发电的时代，助力赤几政府实现‘户户通电’的发展规划，不仅给当地居民带来更多元化的就业选择和发展方向，更为推动赤几经济社会绿色发展和增进人民福祉作出巨大贡献。”中国水电赤几国别代表刘亚中说。（参与记者：董江辉、代贺）

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