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日本民众集会抗议福岛核污染水排海计划

2023年07月06日08:43 | 来源：新华网
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新华社东京7月5日电 近百名日本民众5日晚在福岛第一核电站运营方东京电力公司（下称东电公司）总部前举行集会，抗议福岛核污染水排海计划。

当天，“经产省前帐篷广场”等日本民间组织手持“别把核污染水排放入海”“不要污染大家的海洋”等标语，在东电公司总部外举行抗议活动。参加抗议活动的山崎对新华社记者说，东电公司遵循的所谓“安全标准”本身就是有问题的，既没有对排入大海的核污染水限制总量，对放射性物质浓度的规定也过于宽松。明明有其他处理方法，却将含有放射性物质的核污染水大量排放入海，未来对环境可能造成危害，这是难以容忍的。

对于国际原子能机构4日发布的日本福岛核污染水处置综合评估报告，现场多位民众表示，日本政府不顾福岛当地居民、渔业团体以及邻国的反对，把这份综合评估报告当做所谓的“认证许可”，简直是“不可理喻”。

应日本外务省邀请，国际原子能机构总干事格罗西4日至7日访问日本，这期间还将视察福岛第一核电站。格罗西4日在东京向日本首相岸田文雄提交了综合评估报告。他在报告前言中强调，福岛第一核电站处理水排海是日本政府的“国家决定”，“这份报告既不是对这一政策的推荐，也不是背书”。

(责编：于洋、徐祥丽)

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