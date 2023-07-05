新华社北京7月5日电（记者王宾）7月5日，“中国与世界：携手构建人类命运共同体”国际研讨会在北京举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊出席并发表主旨演讲。

中外嘉宾认为，当今世界，百年变局加速演进，习近平主席深刻把握世界各国紧密联系、全球命运休戚与共的发展大势，着眼凝聚国际社会求和平、谋发展、促合作的最大公约数，鲜明提出构建人类命运共同体理念。10年来，人类命运共同体理念顺应时代潮流和各国人民期待，思想内涵不断丰富，实践成果日益丰硕，产生广泛而深刻的国际影响。中外嘉宾表示，破解当今世界发展难题，需要汇聚国际社会各方智慧和力量，共同推进全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，携手探索现代化之路；期待深入地开展学术和智库交流合作，推进文明互学互鉴，增进人民相知相亲，共同推动构建人类命运共同体迈出新步伐。

本次研讨会由中国社会科学院主办。会议设“重振全球发展进程”“建设人与自然生命共同体”“深化文明交流互鉴”“践行真正多边主义”平行分论坛，以及减贫与落实联合国可持续发展议程专题研讨会、治国理政经验交流专题研讨会。来自国外政界、国际组织、社会科学领域知名专家学者以及中外智库、媒体界代表共200余人与会。

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