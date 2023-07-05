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马克龙说法国骚乱的“高峰期”已过

2023年07月05日14:54 | 来源：新华网
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新华社巴黎7月4日电（记者唐霁）法国总统马克龙4日在巴黎说，法国持续数天的骚乱“高峰期”已过去，但在未来几周仍需保持谨慎。政府将向受骚乱影响的城市提供财政援助，加快重建工作。

马克龙当天在总统府爱丽舍宫接见受骚乱影响市镇官员时说，当务之急是恢复国家秩序。政府将提出“紧急法”草案，加快骚乱后的重建工作，特别是修复被毁坏的建筑物、街道设施和公共交通设施。他还承诺向受骚乱影响的城市提供财政援助，用于修复道路、市政设施和学校。

马克龙说，政府正在考虑加强社交网络的监管措施，未来“不排除在发生危机时切断社交网络的可能性”。

法国司法部4日晚宣布，自6月30日起共逮捕3625人，其中1124人是未成年人。法国司法部长莫雷蒂1日曾对媒体表示，参与骚乱的人中未成年人占很大比例，政府要求家长担负起自己的责任。

法国内政部4日发布报告说，3日夜间至4日凌晨，骚乱和暴力事件大幅减少，警方逮捕了72人。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。事件引起法国各界强烈反应。6月28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

(责编：于洋、徐祥丽)

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