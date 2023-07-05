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上合组织成员国元首理事会第二十三次会议发表两项声明

2023年07月05日08:35 | 来源：新华网
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新华社北京7月4日电 上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议4日举行，峰会发表《上海合作组织成员国元首理事会关于打击引发恐怖主义、分裂主义和极端主义的极端化合作的声明》和《上海合作组织成员国元首理事会关于数字化转型领域合作的声明》。

《上海合作组织成员国元首理事会关于打击引发恐怖主义、分裂主义和极端主义的极端化合作的声明》强调，上合组织成员国决心深化本组织执法安全合作，促进多边合作，在全球、地区、国家层面加强协调，坚持维护平等、共同、不可分割、综合、合作、可持续安全，统筹应对传统安全和非传统安全威胁和挑战。

声明强调成员国秉承“上海精神”，致力于共同加强地区和平、安全与稳定，呼吁国际社会发挥联合国的中心作用，摒弃政治化和双重标准，加强全球反恐合作。

《上海合作组织成员国元首理事会关于数字化转型领域合作的声明》指出，数字化转型是全球性、包容性和可持续增长的驱动力，有助于实现联合国2030年可持续发展议程目标。成员国要携手发掘各领域数字化潜力，促进数字经济和实体经济深度融合。数字技术在改变社会、经济和文化生活方面的潜力尚未充分开发。成员国将继续努力，坚持以人民为中心，推动数字化转型红利普遍可及且成本在可承受范围内，以充分发掘人类潜能。继续推进有关工作，确保降低数字基础设施使用成本，推动数字互联互通，发掘数字潜力，提高数据互操作性。坚定支持整合金融等重点领域的数字化解决方案。致力于在满足信息安全要求的同时，推广数字服务应用，惠及成员国民众。

声明强调，数字技术的发展，将推动数据应用更好服务于经济、社会、文化生活的方方面面。成员国将在该领域开展合作，相互学习先进经验和成果。

(责编：于洋、徐祥丽)

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