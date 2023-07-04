新华社伦敦7月4日电（记者杜鹃）中国驻英国大使馆发言人4日敦促英方政客停止干涉中国内政和香港事务，不要再利用反中乱港分子危害中国主权和安全。

英国外交发展大臣克莱弗利等政客3日通过社交媒体，指责中国香港特区警方通缉8名外逃反中乱港分子。

中国驻英国大使馆发言人就英方涉港错误言论答记者问时说，英方政客公然庇护通缉犯，这是对香港法治和中国内政的粗暴干涉，中方表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，一小撮参与“修例风波”的反中乱港首恶分子逃到海外，继续煽动分裂国家，干着祸港乱港勾当，引起极大民愤。香港特区政府依据香港国安法和本地其他法律对他们实施通缉惩处，不仅合宪合法，而且顺应民意，是维护香港法治的正义之举，也是捍卫国家主权和安全的必然之举。

此前，英国外交发展部国务大臣特里维廉在社交媒体上称香港国安法实施三年来，港人权利和自由受到侵蚀。

对此，中国驻英使馆发言人1日表示，英方官员有关言论罔顾基本事实、蓄意抹黑中国、干涉中国内政，中方坚决反对。

发言人说，香港国安法的实施，有力推动了香港实现由乱到治，并进入由治及兴新阶段。当前，香港法治环境更加优良，社会更加安定团结，香港居民依法享有的权利自由得到更好保障。香港早已回归中国，英方没有资格对香港事务指手画脚。英方应该做的是好好反省自己的人权劣迹，纠正本国大量存在的侵犯人权现象。

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