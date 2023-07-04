新华社拉各斯7月4日电（唐思宇 吴亢慈）中国海军第43批护航编队2日抵达尼日利亚拉各斯，开始对尼日利亚进行为期4天的友好访问。

当地时间上午8时许，在引水员的引导下，悬挂着中尼两国国旗的南宁舰驶入拉各斯阿帕帕港区。航经尼日利亚海军码头时，尼海军舰艇向我方舰艇鸣哨执行礼节，我方舰艇鸣哨予以回礼。

随着南宁舰缓缓靠泊阿帕帕港码头，中国驻尼日利亚大使崔建春偕夫人及使领馆工作人员、当地中资机构人员、华侨华人代表，尼日利亚海军总部政策计划部长阿克潘及部分官兵代表等500余人于码头迎接。在锣鼓声中，迎接人群挥舞中尼两国国旗，拉着欢迎横幅，表演舞龙、舞狮、秧歌和腰鼓，热烈欢迎编队的到来。南宁舰官兵在甲板上整齐列队，向欢迎人群挥手致意。

南宁舰靠泊完毕后，崔建春、阿克潘等登上南宁舰参观并合影留念。随后，欢迎人群分批次登舰参观。

访问期间，编队官兵将赴尼日利亚西部海军司令部、“卡达”号登陆舰参观，与尼海军官兵进行文体和军事交流。南宁舰将组织舰艇开放日和甲板招待会。

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