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“新中国·新世界”展览在中共六大会址常设展览馆开幕

2023年07月04日18:37 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科7月4日电（记者陈汀）由莫斯科中国文化中心和莫斯科多媒体艺术博物馆联合主办的“新中国·新世界”展览3日在位于俄罗斯首都莫斯科市郊的中共六大会址常设展览馆开幕。

　　本次展览首次在俄正式展出苏联摄影师弗拉季斯拉夫·米科沙1949年至1950年在中国拍摄的一组彩色照片，记录了开国大典等重要历史时刻，生动反映中国人民迎接新中国成立的喜悦之情，既是珍贵历史档案，也具有独特艺术价值。

　　中国驻俄罗斯大使馆参赞刘道圣在开幕式上致辞说，今年是中国共产党成立102周年，在中共六大展览馆举办“新中国·新世界”展览具有重要意义。当前，中俄两国人文交流日益深化，展览有助于让俄罗斯民众更多了解新中国历史，进一步深化中俄人民友好情谊。

　　俄国家杜马金融市场委员会第一副主席瓦季姆·库明致辞说，中国取得了举世瞩目的成就，是当今世界最有影响力的国家之一。希望中国人民在中国共产党领导下能够创造更加灿烂的未来。

　　俄罗斯共产党中央委员会委员马尔斯·扎比罗夫祝贺展览开幕。他表示，中国共产党走过百余年光辉历程，领导中国人民取得伟大成就。俄共珍视与中国共产党兄弟般的友好合作关系，双方合作的蓬勃发展有利于增进两国人民情感。

　　俄中友协副主席伊万·鲍里索维奇·阿尔希波夫表示，俄中两国人民守望相助，结下深厚友谊。此次展览举办地也是两国友谊的重要见证，希望通过展览进一步深化两国人民情谊。

　　据悉，展览将持续到明年1月14日。

(责编：崔译戈、常红)

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