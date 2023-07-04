新华社罗马7月4日电 综合新华社驻外记者报道：联合国粮食及农业组织大会第43届会议日前在意大利首都罗马举行新任总干事选举，中方候选人、现任总干事屈冬玉以高票成功胜选连任。多国人士祝贺屈冬玉胜选连任，他们指出，中国是粮农组织事务的积极参与者和坚定支持者，在推动全球减贫和农业发展方面作出了积极贡献。

埃及常驻联合国粮农机构代表巴萨姆·拉迪积极评价屈冬玉为联合国粮农组织工作作出的贡献。他说，埃及和中国是南南合作的重要参与者，中国在南南合作方面发挥了关键作用。

孟加拉国常驻联合国粮农机构代表沙米姆·阿赫桑说，孟加拉国政府祝贺屈冬玉再次当选，孟方支持屈冬玉在连任任期中开展工作。他说，孟加拉国和中国双边关系友好，两国在农业等领域开展了积极合作。

孟加拉国农药制造商协会主席拉赫曼表示，中国在农业领域的专业知识和先进技术为促进孟农业发展发挥了重要作用。两国在农业知识、科研和实践方面的交流合作，帮助孟方提高农业生产力、保障粮食安全。

马达加斯加农业和畜牧业部农业技术专家拉姆杜阿萨拉马说，马中两国和粮农组织在南南合作框架下开展了卓有成效的合作。在中国专家帮助下，杂交水稻在马达加斯加的单位产量远高于常规稻，成为当地摆脱贫困、走向粮食自给自足的重要工具之一。

马达加斯加农业和畜牧业部秘书长拉哈里诺美娜表示，感谢中方为马方杂交水稻育种及非洲农业发展所作贡献。未来，马方有望在中方水稻技术研究部门帮助下，研发出产量更高、抗病性更强的杂交水稻品种。

刚果（金）外贸部长布萨说，刚果（金）政府热切期望同中国加强农业合作，进而保障粮食安全。今年5月，总统齐塞克迪访华期间，刚中两国就达成一系列重要共识，其中包括中方向刚方派遣农业技术专家组。相信两国农业合作未来可期。

肯尼亚乔莫·肯雅塔农业技术大学教授大卫·姆布鲁说，肯中旱作农业联合研究有序推进，合作富有成效，提高了肯尼亚东部和裂谷地区等半干旱地区的农作物产量，促进了肯尼亚农业发展，有效保障了肯尼亚粮食安全。（参与记者：周啸天、贺飞、凌馨、李卓群、史彧、孙楠）

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