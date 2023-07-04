云南网讯（记者 刘子语 黄议娴）7月3日，2023澜沧江—湄公河合作媒体峰会外方参会嘉宾在云南参访交流。

由人民日报社主办的2023澜沧江—湄公河合作媒体峰会6月27日在北京举行，会后，参会外方嘉宾在中国开展系列参访活动。在云南期间，来自柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南的主流媒体负责人、记者编辑代表与中方相关部门、媒体代表共同到云南大学、云南日报报业集团（云南省南亚东南亚区域国际传播中心）及昆明市五华区南强街历史文化街区参观调研，并围绕澜湄合作、人文交流、媒体合作等话题进行了交流讨论。

与会嘉宾认为，澜湄六国同饮一江水，亲如一家人。澜湄合作启动7年来持续高质量发展，合作成果丰硕。媒体对于促进澜湄六国民心相通、增进六国友好合作有着重要作用，面向未来，六国媒体要加强沟通协作，携手讲好澜湄故事。云南省作为中国参与澜湄合作的前沿省份，可以充分发挥地缘、人缘等优势，与湄公河国家新闻媒体深化交流合作，推动经贸、农业、文化、教育等领域合作走深走实。

与会嘉宾与云南大学师生交流 记者 刘子语摄

与会嘉宾在云南日报报业集团参观 记者 胡妤雅 摄

与会嘉宾在云南日报报业集团座谈交流 记者 胡妤雅摄

(责编：刘叶婷、常红)