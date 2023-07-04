人民网北京7月4日电 （记者俞懿春、龚鸣）4日上午，国家国际发展合作署举行全球共享发展行动论坛首届高级别会议中外媒体吹风会。国家国际发展合作署副署长赵峰涛，国家国际发展合作署新闻发言人、国际合作司司长徐伟以及全球发展促进中心主任汤瑛出席，介绍论坛的背景、重要意义和预期成果，并回答记者提问。

赵峰涛介绍，2022年6月24日，习近平主席主持全球发展高层对话会，宣布中方落实全球发展倡议的32项务实举措，举办全球共享发展行动论坛就是其中一项重要举措。在论坛框架下，国家国际发展合作署会同中外各方举办了一系列活动，包括围绕反腐主题举办的“国际发展合作阳光论坛”，围绕区域发展举办的“中国—印度洋地区发展合作论坛”、“中国—南亚发展援助对话会”，以及“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛和“青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体”国际论坛等。

赵峰涛表示，将于7月9—10日在北京举办的全球共享发展行动论坛首届高级别会议，是今年中方在全球发展倡议框架下举办的首个官方论坛，也是中方高举人类命运共同体旗帜，坚持命运与共、和衷共济，以和平发展超越冲突对抗、以互利共赢摒弃零和博弈、以交流互鉴防止文明冲突的国际盛会。会议期间将围绕广受关注的全球发展倡议重点领域举办4场分论坛，主题分别为“全球减贫与农业公共品体系中的南南合作与中国贡献”“碳中和背景下的全球绿色发展”“资本动员和可持续基础设施融资”和“数智赋能互联互通、融智融合全球发展”。

赵峰涛提到，此次论坛是南方国家的盛会，也是各方参与的盛会。截至目前，已有包括所罗门群岛总理、老挝副总理以及埃及、埃塞俄比亚、孟加拉国、巴布亚新几内亚、尼加拉瓜等27个国家的高级别官员将率团出席；80多名驻华使节将与会；联合国开发计划署、国际农业发展基金等20余个联合国机构，以及国际金融机构、知名基金会、非政府组织等高级别代表出席。此次高级别会议也开放全球线上参会平台，欢迎各方共商发展大计、共谋发展大事。

在谈到预期成果时，赵峰涛介绍，本次高级别会议将视情发布共同声明或主席声明，呼吁各方加强合作，让发展议题重新回到国际议程的核心，让全球发展倡议进一步发挥全球发展助推器、稳定器和加速器的重要作用。聚焦国际发展合作领域广受关注的项目选择和资金支持问题，本次高级别会议还将视情发布关于项目库、项目库筹资方面的文件，对各方关切作出回应。同时，国家国际发展合作署还将在会议期间与中外金融机构签署系列合作谅解备忘录，中国政府将率先行动，带动多方参与筹措资金，为全球发展项目赋能。

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