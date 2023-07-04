新华社巴基斯坦拉合尔7月4日电（记者蒋超 王欢）巴基斯坦电力部长胡拉姆·达斯特吉尔汗3日表示，巴中经济走廊建设推动两国成为深度经济合作伙伴。

达斯特吉尔汗当天在巴东部旁遮普省拉合尔出席“默蒂亚里-拉合尔（默拉）直流输电项目庆祝中巴经济走廊启动十周年暨项目成功带电运行1000天”仪式时致辞说，走廊启动10年来，巴中友谊不断加深，两国提升为全天候战略合作伙伴，默拉直流输电项目正是巴中友谊的见证。

达斯特吉尔汗表示，他走访了巴基斯坦在走廊项下的各类能源项目，见证巴从10年前严重电力短缺的局面到如今各地能源项目为巴安全稳定供电，巴方感谢中方推动巴经济发展。

中国驻巴基斯坦大使馆经商参赞李勇在致辞时表示，中巴两国始终相互信任、相互支持。中方愿同巴方密切合作，推动中巴经济走廊高质量发展，将其打造成为共建“一带一路”高质量发展示范项目。

中国国家电网有限公司下属公司中国电力技术装备有限公司董事长山社武表示，默拉直流输电项目增强了巴基斯坦电网能力，提高了巴能源安全、可靠性和效率。

默拉直流输电项目由中国国家电网公司投资建设并运营，是巴首个高压直流输电项目。该项目于2021年9月正式投入商业运营，每年可输送电量超过300亿千瓦时，能够为当地约1000万户家庭提供稳定、优质电能。

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