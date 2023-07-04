新华社巴黎7月4日电（记者 唐霁）法国骚乱局势持续多日后于3日趋于缓和。法国内政部长达尔马宁当天宣布，当晚全国部署的警力和2日晚相同，仍是4.5万名警察和宪兵，对可能爆发骚乱的地区继续保持高度警戒。

达尔马宁当天对媒体说，从骚乱爆发至2日，警方在全国一共逮捕3200多人。

据法国媒体报道，尽管局势已趋于缓和，法兰西岛部分地区的宵禁令仍将延长至本周三或周五。

法兰西岛运输联合会当天对媒体表示，骚乱给法兰西岛公共交通造成至少2000万欧元的损失。法国企业运动联盟主席若弗鲁瓦·鲁角·德贝齐厄在接受《巴黎人报》采访时表示，法国企业在骚乱中遭受的损失可能超过10亿欧元。

据法国《费加罗报》报道，法国总统马克龙3日会见国民议会议长娅埃尔·布朗-皮韦和参议院议长拉尔歇，4日会见受到骚乱严重影响的220多个市镇的负责人。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。6月28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

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