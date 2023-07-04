新华社香港7月4日电（记者郑欣）针对美国国务院发言人和国会相关机构、英国外交大臣等发表涉港谬论，妄议特区警方依法通缉8名外逃反中乱港首恶分子，并公然诋毁香港国安法，干预特区法治和正常执法，外交部驻香港特派员公署发言人4日表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，任建峰等人长期从事反中乱港活动，煽动甚至妄图武力分裂国家、颠覆国家政权，勾结外部势力“卖港求荣”，为谋一己政治私利，不惜陷700多万香港市民于水火、陷香港社会于动荡。其逃窜海外后仍不收手，到处散布涉华涉港政治谣言和“港独”谬论，鼓动外部势力干预甚至制裁香港，公然挑战香港国安法权威，挑战“一国两制”原则底线，严重危害国家主权、安全和发展利益，其行可耻、其心可诛、其罪当惩。

发言人表示，特区警方以事实为依据，以法律为准绳，通过“保护性管辖”条款对海外反中乱港首恶分子正当执法，符合国际法及国际通行惯例。这是维护香港法治和社会正义的应然之义，是特区履行宪制责任、落实香港国安法的正当之举，是巩固香港由乱到治成果、保障香港长治久安的必要之举，符合香港社会的共识和心声。

发言人指出，一些外国政客对特区维护国家安全的正当执法横加指责，却对自身国家安全立法密不透风、滥用国安概念的事实装聋作哑。他们对香港国安法根据国际通例规定“保护性管辖”妄加置喙，却对本国滥施“长臂管辖”和非法单边制裁打压异己的做法讳莫如深，只会更加暴露出他们亵渎法治的伪善与双标。

发言人重申，维护国家主权、安全、发展利益是“一国两制”方针最高原则，捍卫国家安全天经地义、理所当然，绝不容许任何外部势力插手干预。奉劝那些逃亡海外的首恶分子趁早放弃挟洋自重、逍遥法外的痴心妄想，告诫外部干预势力立即停止包庇罪犯、豢养乱港遏华“马前卒”的卑劣行径。

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