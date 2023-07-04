新华社日内瓦7月3日电 联合国人权理事会3日举行气候变化对享有粮食权负面影响相关会议，中国代表发言呼吁各方在全球发展倡议框架下加强气候变化和粮食安全合作。

中国代表表示，粮食安全是事关人类生存和发展的根本性问题。为消除气候变化对其带来的负面影响，各方应维护《联合国气候变化框架公约》及《巴黎协定》的主渠道地位和基本制度体系，全面忠实履行公约。发达国家对气候变化问题负有历史责任，应率先大幅减排，为发展中国家腾出绿色发展空间；在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会前切实兑现1000亿美元气候融资承诺，帮助发展中国家提高应对气候挑战能力，提高保障粮食安全水平。

中国代表指出，中国是生态文明的践行者、气候治理的行动派，也是维护世界粮食安全的积极力量。中方提出全球发展倡议，将气候变化和粮食安全作为重点合作领域。中方积极主动承担同自身国情相符的国际责任，推进碳达峰、碳中和，以负责任态度参与应对气候变化国际合作。中方还提出国际粮食安全合作倡议，通过向粮农组织南南合作基金捐款、派遣专家和技术人员、深化农业技术合作等方式帮助发展中国家加强农业能力建设。中方愿继续在全球发展倡议框架下加强同各方合作，为共同建设清洁美丽、免于饥饿的世界而努力。

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