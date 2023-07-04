新华社日内瓦7月3日电（记者聂晓阳）在联合国人权理事会第53届会议举行之际，中国人权研究会3日在日内瓦万国宫举行“中国的人权理念与实践”主题边会。西南政法大学人权研究院副教授肖武在会上发言说，中国人权事业是中国式现代化的有机组成部分，中国式现代化的进程，是人人平等共享人权的现代化，是人权保障水平得到全方位提升的现代化。

他说，与一些西方国家将自由权作为首要人权、强调政府是“有限政府”不同，中国主张生存权和发展权是首要基本人权，党和政府在人权保障上承担的是“组织者”和“建设者”角色，以积极的领导者身份履行人权保障作为义务。

他表示，一些西方国家认为人权更多的是公民及政治权利，轻视甚至不承认经济、社会、文化权利的人权属性，中国则强调公民及政治权利和经济、社会、文化权利的不可分割性，在各项权利协调发展中全方位提升民主权利和民生权利保障水平。

肖武在发言中指出，中国秉持“以人民为中心”的人权主体观而非偏狭的片面人权主体观，坚持立体的人权发展道路而非单向度的人权路径，秉持包容性人权理念而非“教师爷式”人权观。

他强调说，与某些国家将自身人权理念视为“唯一正确答案”并以此作为评判他国人权标准，打着人权旗号肆意干涉他国内政甚至不惜发动战争不同的是，中国反对把人权议题工具化、政治化、意识形态化，主张从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路。

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