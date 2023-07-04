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中国人权研究会在日内瓦举行“中国的人权理念与实践”主题边会

2023年07月04日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦7月3日电（记者聂晓阳）在联合国人权理事会第53届会议举行之际，中国人权研究会3日在日内瓦万国宫举行“中国的人权理念与实践”主题边会，有关专家在会上就中国人权教育、新疆妇女权益、西藏活佛转世制度与宗教信仰自由、中国式现代化与中国人权事业发展、所谓“强迫劳动”的涉疆谎言、新疆的语言文字保护与发展、西藏地方和祖国关系的历史真相等话题介绍了情况。

　　中国人权研究会副秘书长王琰文主持边会。她在开幕致辞中说，全球人权治理应朝着更加公平公正合理包容的方向发展。在分裂的世界中寻求共识，必须抛开偏见，彼此尊重。将一国的价值观强加于人只能增加动荡，生搬硬套他国人权保障模式也容易产生危害。真正的人权文明应当建立在承认人权的普遍性和尊重人权观、人权实践差异性基础之上，求同而存异，倡导所有国家和民族传承发展自身文明、自主选择符合本国国情的人权发展道路。

　　中国政法大学人权研究院常务副院长张伟在发言中表示，中国政府高度重视人权教育。在已经制定的四期《国家人权行动计划》中，都有相关人权教育和研究的专门章节，提出推动和促进人权教育持续发展的具体举措。至今，中国已在14所大学设立人权教育与培训基地。根据第四期《国家人权行动计划》的安排，中国政府将于2025年前支持在社科院、党校（行政学院）系统建立国家人权研究机构，新设3家国家人权研究基地。

　　兰州大学政治与国际关系学院讲师李亮在会上表示，2010年后，新疆现代化再次提速，加之同时新疆采取了一系列民族融合与去极端化措施，促成了新疆女性深层的思想解放，彩色艾德莱思裙子、牛仔裤和西装又回到了小村镇的街道上，新疆女性群体的活力得到极大焕发。

　　中国藏学研究中心宗教研究所助理研究员索朗卓玛在发言中说，中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》等，尊重和保护活佛转世这一藏传佛教的传承方式。按照《藏传佛教活佛转世管理办法》精神，西藏等地认定和培养了一大批爱国爱教的新转世活佛，进一步依法保障了藏传佛教文化的传承，满足了藏传佛教信教群众的基本宗教需求，成为西藏人权事业发展的一个伟大实践。

　　西南政法大学人权研究院副教授肖武在发言中表示，中国人权事业是中国式现代化的有机组成部分。中国主张生存权和发展权是首要基本人权，强调公民及政治权利和经济、社会、文化权利的不可分割性，秉持“以人民为中心”的人权主体观而非偏狭的片面人权主体观，坚持立体的人权发展道路而非单向度的人权路径，秉持包容性人权理念而非“教师爷式”人权观，主张从本国实际和人民需求出发，探索适合自己的人权发展道路。

　　喀什大学法政学院副教授那斯尔江·依布拉音在会议上表示，中国宪法和法律从根源上筑牢了预防“强迫劳动”的法律屏障。新疆各族群众有选择职业的自由，去什么地方、干什么工作都是自己的意愿。各族劳动者的劳动报酬权、休息休假权、劳动安全卫生保护权、获得社会保险福利权等权益均依法得到保证。

　　新疆大学中国语言文学学院中语系副主任张灯柯在发言中说，作为一名语言研究者与本地人，他每时每刻都能感受到新疆当地语言文字的多样性得到充分保护。目前，新疆各民族主要使用10余种语言和文字，少数民族语言文字在司法、行政、教育、新闻出版、广播电视、互联网、社会公共事务等领域得到广泛使用。

　　中国社会科学院研究员边巴拉姆在发言中强调，西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分，中华各民族共同缔造了中国的历史。在中国近现代史上，中央政权始终在西藏地方行使主权，西藏始终在中央政府统一管辖内。那些宣扬“西藏独立”的西方敌对势力无视包括藏族在内的中华民族的发展历史，其目的不过是混淆视听，用民族分离主义思潮渗透破坏中国的民族团结、遏制中国发展。

(责编：于洋、徐祥丽)

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