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我驻东盟使团发言人关于日本强推福岛核污染水排海事答记者问

2023年07月04日08:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月3日电 （记者李培松）7月1日，我驻东盟使团发言人关于日本强推福岛核污染水排海事回答记者提问。

有记者问，日本强推福岛核污水排海试运行，并很可能近期开始排海作业，一些东南亚国家的渔民、环保团体等都对日本推进核污染水排海计划表达反对和担忧，请问中国使团对此有何评论？

答：对于日方强推福岛核污染水排海，中国政府已多次严正表明强烈反对立场。日方不顾国际法和《联合国海洋法公约》规定的义务，罔顾国际社会强烈关切和反对，执意选择将核污染水排海，极其自私和不负责任。

大多数东盟国家都是海洋国家，海洋环境与地区各国民众福祉息息相关，日本核污染水一旦排海，这些国家将会是首当其冲的受害者。我们注意到一些地区国家和民众已对日方行径表达了高度担忧和强烈反对。作为日本邻国，中国对此感同身受。我们敦促日方正视周边国家和国际社会合理关切，以符合国际义务、国际安全标准和国际良好实践的安全方式处理核污染水。

当前，东盟正积极出台东盟海洋展望，中国东盟正探索建立蓝色经济伙伴关系，双方对海洋合作高度重视，而这一切都须以安全的海洋环境和良好海洋生态为基础。我们愿与东盟国家进一步加强合作，一起捍卫我们共同的海洋家园。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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