新华社北京7月3日电 7月3日，中共中央对外联络部部长刘建超在北京会见由老挝沙拉湾省委副书记、省人民议会主席西恒率领的老挝人革党高级干部考察团，双方就落实两党两国最高领导人重要共识，深化两党友好关系、推动构建中老命运共同体等交换意见。

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