新华社北京7月3日电 韩国警方正侦办多起“无户婴儿”案，其中一些婴儿被证实死亡。截至2日，警方通报3起未登记户籍的婴儿出生后遭父母杀害案件的调查进展。

2021年11月29日，行人佩戴口罩在韩国首尔光化门广场过马路。新华社记者王益亮摄

韩联社2日援引警方消息报道，韩国南部巨济市一名30多岁女子和她20多岁的男友当天被捕，两人涉嫌杀害他们的孩子并埋尸山中。案件发生于去年9月，该女子生下一名男婴5天后，坐视孩子的父亲将其掐死。两人一度谎称男婴意外身亡。按照这两名嫌疑人对警方的说法，他们经济拮据，害怕家人发现他们有孩子后强迫他们分手，因而对亲骨肉下毒手。

另一起同类案件发生在中部大田市。一名女子涉嫌产下一名男婴后将其饿死。据警方通报，嫌疑人20多岁，6月30日被拘留。她与男友分手后发现怀孕，2019年4月独自在大田一家医院产子，未在当地给孩子做出生登记。

韩国媒体上月曝光“水原冰柜死婴案”，引发舆论震惊。警方在6月30日的通报中说，该案嫌疑人、一名30多岁水原市女子已被逮捕。她于2018年11月和2019年11月分别生下一名女婴和男婴，分娩次日将婴儿杀害，藏尸家中冰柜内数年。按照嫌疑人的说法，她因经济困难而杀害婴儿，向丈夫谎称流产。

韩国国会6月30日通过法案，要求医院向政府通报婴儿出生情况，以便及时为婴儿登记户籍。该法案旨在杜绝因父母故意不登记而造成“无户婴儿”现象。据韩联社报道，“水原冰柜死婴案”等未登记婴儿遭杀害、遗弃案件的发生，加快了相关立法进程。

“水原冰柜死婴案”曝光后，韩国政府6月28日开始调查2015年以来在医院有出生记录但未登记户籍的2000多名儿童的状况。截至6月30日下午，警方共接到95起“无户婴儿”案调查委托，对其中79起展开侦办。警方发现8名儿童已经死亡，获知了13名儿童的下落，仍在查找其余74人去向。警方对其中4起死亡案件作出了“无犯罪嫌疑”的处理意见并结案。（陈立希）

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