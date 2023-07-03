新华社东京7月3日电（记者钱铮）胰腺癌被称为“癌症之王”。日本北海道大学日前发布新闻公报说，其研究人员通过动物实验找到治疗胰腺癌的两个靶点。这一发现有望帮助医学界了解胰腺癌的发展过程，并研发治疗药物。

北海道大学研究人员培育出一种果蝇，它们再现了胰腺癌患者体内观察到的4个基因异常，即癌症基因KRAS的活性化以及抑癌基因TP53、CDKN2A和SMAD4失去活性。接着，研究人员利用这种果蝇展开广泛的遗传学筛查，找到MEK和AURKB这两个治疗靶点。

MEK和AURKB都是负责细胞内和细胞间信息传递的激酶，MEK与控制细胞增殖、分化和死亡的各种信号传递有关，AURKB在细胞分裂时调控染色体和胞质的准确分离。

研究人员进一步发现，联合使用MEK抑制剂曲美替尼和AURKB抑制剂BI-831266，能改善胰腺癌果蝇的生存率。研究人员为实验鼠皮下移植了人类胰腺癌细胞，对照实验显示，比起单独给药，曲美替尼和BI-831266的组合能更明显地抑制胰腺癌肿瘤生长。

公报说，这项研究显示，曲美替尼和BI-831266可能对胰腺癌患者有效，研究人员正探讨展开相关临床研究。

研究论文近日发表于美国《癌症研究》杂志网络版。

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