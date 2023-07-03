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通讯：无问西东 非洲医学生运用中国智慧造福故土

2023年07月03日08:47 | 来源：新华网
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新华社长沙7月2日电 通讯：无问西东 非洲医学生运用中国智慧造福故土

新华社记者

等待硕士研究生入学的日子里，卢旺达籍学生林谦和高瑞思没有放松，他们做好学习计划，打算强化医学汉语练习，为新学期做准备。

这对来自卢旺达的好朋友，都是长沙医学院国际教育学院临床医学专业的本科毕业生。今年秋季，他们将双双进入中南大学攻读研究生。

本科阶段，学院针对国际学生专门开设了中医学、针灸学、推拿学等中医类课程。毕业实习中，林谦和高瑞思在长沙市第四医院实习一年，轮转了13个科室。

中医课程的学习和实习，让他们接触到全新的医疗领域。林谦记得，一名45岁的男性肾结石患者，由于不想手术，在医院采取中医针灸治疗。前后3次针灸治疗后，他的疼痛感减轻了不少，加上结石比较小，医院嘱咐他多喝水、多锻炼，就让他回家了。

“我见证很多病人通过采取中医或者中西医结合的疗法，病症得到有效缓解。这让我对中医产生了很大兴趣。”林谦说，等研究生毕业后，他打算回国开一个中医针灸诊所，用中国疗法帮助卢旺达百姓纾解疼痛。

林谦说，由于卢旺达夏天日照时间长，当地人头疼多发。“推拿太阳穴和百会穴，是一种很有效果的治疗手段。”

中西医联合会诊、中西药结合诊疗……从小就立志做一名外科医生的高瑞思，在中国见证、领悟了平衡互补之道。

实习时，一名糖尿病患者病情比较严重，看中医时请来了内分泌科的专家联合会诊。经过讨论，医生提出了西药配合中成药服用的会诊意见。经过严密观察，几个疗程下来，患者的血糖控制效果不错，大大减缓了不适。

“中西医不是对立的，它们是互补的关系。要成为一名好医生，应该同时掌握西医和中医的知识，学习结合使用中西医，更好为患者服务。”高瑞思说。

近年来，在健康中国行动指引下，中国中医药为世界医疗事业提供更多“中国方案”，作出更大“中国贡献”——2020年，湖南省在津巴布韦首都哈拉雷建立了南部非洲最大的中医针灸中心，该中心取得津巴布韦第一家中医类诊疗机构资格认证；2022年，首批津巴布韦中医针灸人才培训班举办，培养了津巴布韦第一批本土中医针灸人才；湖湘中成药走进非洲市场，银黄清肺胶囊、风寒感冒颗粒和妇科千金片等中成药在津巴布韦成功上市，助力中医药产业国际化……

中医医疗、医药、文化在非洲“组团出海”的同时，不少非洲留学生远赴中国学医，学成后也选择回国从事医疗行业，运用“中国智慧”造福故土。

毛里求斯人路星现在是毛里求斯维多利亚医院一名神经外科医生。2018年，他与朋友在毛里求斯中部城市埃贝尼成立了“御康堂健康中心”，为病人提供中医治疗服务，也肩负着传播和推广中医治疗理念的责任。

结合在广西医科大学9年的学医实践经验，路星认为，中西医结合的方式可以达到更好的治疗效果。“西医治标，中医治本。西医可以快速消除病症，但消除明显的症状后，如何让病人尽快恢复正常生活，提高患者生活质量，中医起到很大作用。”

路星接诊的一些脑出血病人术后经常会出现痉挛性的偏瘫症状，正常走路都成问题。而通过针灸、推拿等中医疗法，疏通痉挛的神经和肌肉，可以起到辅助治疗的作用，病人康复的速度和恢复正常生活的可能性得到提升。

御康堂成立前，埃贝尼民众对中医的了解十分有限。为让当地人了解中医，路星和他的团队花了大量的心思，去各个机构和企业讲座、在社交媒体上进行科普宣传，还用英语编写了一本《中医简介》的小册子，发放给前来咨询问诊的人。同时，御康堂还注重跟踪治疗效果，为病人创建诊疗记录，定期回访。

近年来，随着中医疗法日渐被非洲民众认可，拔火罐、推拿、针灸等受到非洲人民的喜爱。成立5年后，如今的御康堂已成为当地知名中医品牌。

“这是我们宣传中医和中国文化的平台，也是我外出求学后，需要践行的一份责任。”路星说。（完）（参与记者：阮周围、张格、刘佑民、帅才、姚羽、凌馨、陈绍华）

(责编：于洋、刘叶婷)

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