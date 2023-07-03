新华社巴黎7月2日电（记者唐霁）法国内政部2日上午宣布，警方在7月1日晚至2日凌晨的骚乱中逮捕719人，暴力事件的强度有所减弱。

法国内政部对媒体表示，警方前一晚在全国部署了4.5万名警察和宪兵以应对各地爆发的骚乱。有45名警察和宪兵在维持治安中受伤，577辆汽车和74座建筑物在骚乱中被烧毁。但和之前几晚的骚乱相比，暴力事件的强度有所减弱。

据法国媒体报道，尽管骚乱中暴力事件整体强度有所下降，但在巴黎和马赛等多个城市仍然发生了严重的暴力事件。特别是在马赛，发生多起严重袭击和抢劫事件，警方逮捕71人，7名警察在冲突中受伤，其中一人因伤势较重被送往医院。

报道说，1日夜间，骚乱者用点燃的汽车袭击了巴黎近郊的马恩河谷省拉伊莱罗斯市市长住所。市长文森特·让布兰当时不在家，他的妻子和两个孩子在逃离过程中再次遭到暴徒袭击，让布兰的妻子受伤后被送往医院。

法国总理博尔内发表新闻公报，强烈谴责针对让布兰家庭“令人无法容忍”的袭击事件，并表达了对受害者的支持。法国内政部长达尔马宁表示，已调动警察和司法力量以“谋杀未遂”对此事展开调查，要将凶手绳之以法。

法国总统马克龙将于2日晚在总统府爱丽舍宫与总理、内政部长等官员举行会议，研究局势最新进展。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

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