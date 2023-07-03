人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

法国内政部认为骚乱暴力事件强度有所减弱

2023年07月03日08:44 | 来源：新华网
小字号

新华社巴黎7月2日电（记者唐霁）法国内政部2日上午宣布，警方在7月1日晚至2日凌晨的骚乱中逮捕719人，暴力事件的强度有所减弱。

法国内政部对媒体表示，警方前一晚在全国部署了4.5万名警察和宪兵以应对各地爆发的骚乱。有45名警察和宪兵在维持治安中受伤，577辆汽车和74座建筑物在骚乱中被烧毁。但和之前几晚的骚乱相比，暴力事件的强度有所减弱。

据法国媒体报道，尽管骚乱中暴力事件整体强度有所下降，但在巴黎和马赛等多个城市仍然发生了严重的暴力事件。特别是在马赛，发生多起严重袭击和抢劫事件，警方逮捕71人，7名警察在冲突中受伤，其中一人因伤势较重被送往医院。

报道说，1日夜间，骚乱者用点燃的汽车袭击了巴黎近郊的马恩河谷省拉伊莱罗斯市市长住所。市长文森特·让布兰当时不在家，他的妻子和两个孩子在逃离过程中再次遭到暴徒袭击，让布兰的妻子受伤后被送往医院。

法国总理博尔内发表新闻公报，强烈谴责针对让布兰家庭“令人无法容忍”的袭击事件，并表达了对受害者的支持。法国内政部长达尔马宁表示，已调动警察和司法力量以“谋杀未遂”对此事展开调查，要将凶手绳之以法。

法国总统马克龙将于2日晚在总统府爱丽舍宫与总理、内政部长等官员举行会议，研究局势最新进展。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市持续出现不同程度的骚乱。

(责编：于洋、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部