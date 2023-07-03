新华社达累斯萨拉姆7月2日电（记者谢昊）坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院7月1日在达累斯萨拉姆举办成立十周年庆典，中坦两国近600位嘉宾参加活动。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健在庆典上表示，达大孔院致力于推动坦桑尼亚人民学习中国语言和文化，广泛开设教学点，培养了近5万人次的中文学习者，并通过开设中文课程、协助编写本土教材和课程大纲、组织访华活动等，促进了中坦人文交流合作。

达累斯萨拉姆大学代校长基利安说，孔子学院在促进中文学习、汉学研究、人才培养和本地教师就业培训等方面作出巨大贡献，希望能够继续为坦桑尼亚社会输送更多人才。

浙江师范大学校长蒋云良强调孔子学院作为中坦交流的桥梁和纽带发挥了重要作用，表示将继续与坦桑尼亚方面合作，推动孔子学院建设进一步发展。

达累斯萨拉姆大学孔子学院中方院长张笑贞表示，未来孔子学院将继续以中文教学和文化交流为桥梁，为中坦两国人民构筑更加紧密的纽带，促进两国友好关系进一步深化。

达累斯萨拉姆大学孔子学院由浙江师范大学和达累斯萨拉姆大学合作于2013年成立。

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