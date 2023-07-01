新华社巴黎7月1日电（记者唐霁）法国内政部长达尔马宁7月1日凌晨宣布，尽管前一晚在全国部署了4.5万名警察和宪兵维持治安，但法国多个城市晚间仍爆发严重骚乱。截至1日凌晨，警方已在全国逮捕341人，并对骚乱最严重的东南部城市马赛进行增援。

由于警方射杀少年事件持续发酵，法国进入全国骚乱的第4天。达尔马宁6月30日早些时候宣布，在全国部署大量警力打击骚乱和暴力事件，特别是增派特警和特种部队。法国媒体报道说，法国当晚在全国出动20多架宪兵直升机参与维持治安。

然而30日晚，在巴黎、马赛、里昂，以及警方射杀少年的事发地楠泰尔等多个城市持续爆发暴力袭击、抢劫及纵火事件。第二大城市马赛的情况最为严重，发生多起示威者与警察的暴力冲突及抢劫商店事件，在马赛老港还发生了不明原因的爆炸。

巴黎警察局30日晚颁布法令，当晚7时至次日凌晨5时，禁止在协和广场、香榭丽舍大道、国民议会等地周围组织未经批准的集会。

瑞士日内瓦公共交通部门30日还宣布，由于法国境内骚乱，法国方面决定从30日晚7时30分起中断法瑞之间的跨境公共汽车和有轨电车运行。

6月27日在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁少年身亡。这一事件引起法国各界强烈反应。28日晚开始，法国多个城市出现不同程度的骚乱。法国总统马克龙30日在巴黎主持关于应对全国骚乱危机的会议上指出，坚决反对暴力行为，目前国家所处的状况是“不可接受的”，他宣布将采取一切措施来维持国家秩序。

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